“Zirə" klubu 5 futbolçu ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Ruslan Qurbanov, Kərim Diniyev, Tural Bayramlı, Lazar Corceviç və Klesio Baukla klub arasında imzalanmış müqavilə başa çatıb.

Onlara göstərdikləri xidmətə görə təşəkkür edilib, karyeralarında uğurlar arzulanıb.

