Ermənistana ŞOK XƏBƏRDARLIQ: Azərbaycanı təhdid etməyin - Yoxsa yenə məğlub olacaqsız

Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Ter-Petrosyan Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı təhdid mesajları səsləndirən erməni siyasətçiləri tənqid edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o bildirib ki, erməni siyasətçilər təhdid mesajlarını dayandırmasa bu ölkə üçün növbəti məğlubiyyət olacaq:

“Müharibədən sonra xarici ölkələrə xoş görünmək üçün Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı təhdid mesajları səsləndirilir. Seçki prosesində bu danışıq tərzi daha da artacaq. Bu erməni xalqının yenidən məğlubiyyət və üzüntü yaşayacağı anlamına gəlir. Demək ki, erməni xalqı yenidən itkilərə məruz qalacaq, məyus olacaq. Erməni siyasətçiləri və hökuməti məğlubiyyətdən dərs çıxarmalıdır”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.