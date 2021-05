İYRƏNC VƏZİYYƏT: Rəsmilər həyəcan siqnalı ÇALIR - İnsanların yatağına girib... / VİDEO

Avstraliyada gəmiricilərin çoxalması nəzarətdən çıxmış siçan taununun yayılmasına şərait yaradır.

Metbuat.az xəbər verir ki, fermerlər qorxurlar ki, tarlalarda yetişdirilən məhsullar vaxtından əvvəl gəmiricilər tərəfindən məhv edilə bilər.

NSW Farmers-in vitse-prezidenti Xavier Martin deyib ki, əgər gəmiricilər vaxtında öldürülməsə taun xəstəliyi yayıla bilər. Bunun üçün lazım olan kimyəvi maddənin dövlət tərəfindən pulsuz verilməsi xahiş edilib. Artıq rəsmilər Sidneydə yaşayan əhalini siçan hücuma qarşı diqqətli olmağa çağırıblar. Onların sözlərinə görə vəziyyət nəzarətə götürülməsə gəmiricilər avqust ayında Sindeyə çataraq hər kəsin yatağına dırmaşıb, onları dişləyə bilərlər.

Qeyd edək ki, gəmiricilər əsasən qidanın, xüsusilə taxıl və digər dənli bitkilərin saxlandığı ərazilərə daha çox hücum edirlər.

