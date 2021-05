İyunun 10-u saat 00:00-dan dini ibadət yerlərinin fəaliyyətinə icazə verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın növbəti qərarında bildirilib.

Qeyd edilib ki, dini ibadət yerlərinin fəaliyyətinə eyni vaxtda ibadət üçün nəzərdə tutulan yerlərin 50 faizindən (ümumi olaraq 50 nəfərdən) çox olmamaqla icazə verilir.

