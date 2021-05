Mourinyodan Ronaldoya dəvət

"Roma"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo "Yuventus"un futbolçusu Kriştiano Ronaldo ilə danışıqlar aparır.

Mütbuat.az xəbər verir ki, o, 36 yaşlı hücumçunun Turin təmsilçisindən ayrılacağı haqda yayılan məlumatların dəqiq olub-olmadığını və futbolçunun gələcək planlarını öyrənmək istəyir. Portuqaliyalı çalışdırıcı oyunçunun "Roma"ya keçid variantını da nəzərdən keçirməyi düşünür. Mourinyo Ronalonun paytaxt klubunda daha çox qazanacağını fikirləşir və buna görə də onu klubuna dəvət etmək istəyir.

Qeyd edək ki, Ronaldo başa çatan mövsüm A seriyasında 33 matçda 29 qol vurub. Bununla da o, yarışın bombardiri olub. / Qol.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.