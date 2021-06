İshak Hersoq İsrail dövlətinin 11- ci prezidenti seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail Parlamenti Yəhudi Agentliyinin rəhbəri və keçmiş İşçi Partiyasının lideri, sabiq Prezident Çaim Herzoqun oğlu İshaq Hersoq ölkənin yeni prezidenti seçilib.

Qeyd edək ki, bu il hazırkı prezident Reuven Rivlinin səlahiyyət müddəti başa çatır.



Gülər Seymurqızı

