Ceyhun Bayramov ermənilərin ərazilərimizi minalamaq cəhdlərindən danışdı

Bu gün xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Latviya Seyminin Azərbaycan Parlamenti ilə əməkdaşlığın təşviqi qrupunun rəhbəri Roman Naudinşin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

XİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nazir Ceyhun Bayramov ölkələrimiz arasında mövcud olan, tarixi əlaqələrə və qarşılıqlı dəstək və əməkdaşlığa əsaslanan münasibətləri qeyd edib.

İkitərəfli və çoxtərəfli müstəvilərdə uğurla həyata keçirilən əməkdaşlığın perspektivləri vurğulanıb.

Roman Naudinş bölgədəki cari vəziyyətlə tanış olmaq baxımından səfərin əhəmiyyətini qeyd edib. Bölgədə sülhün təmin olunması üçün əldə edilmiş razılıqlara riayət edilməsinin vacibliyini ifadə edib. Latviya Seyminin üzvü, həmçinin, Azərbaycanın üzləşdiyi mina təhlükəsinin ciddiliyini vurğulayıb.

Nazir bölgədə mövcud olan cari vəziyyət, xüsusilə də Ermənistanın sərhəd bölgəsində gərginliyin artırılmasına xidmət edən addımları, sərhəd məntəqəsində diversiya-kəşfiyyat fəaliyyəti, o cümlədən, ərazilərin minalanması cəhdləri, eləcə də, üçtərəfli bəyanatların icrası, azad olunmuş ərazilərin bərpası prosesi ilə bağlı qarşı tərəfə məlumat verib.

Görüşdə tərəflər iki ölkə arasında mövcud olan əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı, habelə Parlamentlər arasında, humanitar sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

