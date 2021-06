Şəmkirdə bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Sərxan kəndində qeydə alınıb.

Məlumata görə, kənd sakini həyətyanı sahəsində quyuda iş görən zaman torpaq çökməsi baş verib.

Nəticədə, quyuda işləyən iki nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcilli tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Onlardan birinin xəsarəti ağır olduğundan xəstəxanaya yerləşdirilib. Digər şəxsin xəsarəti yüngül olub, ona yerində yardım edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.