APL-də XXXV turun oyun proqramı açıqlandı

Azərbaycan Premyer Liqasında XXXV turun oyun cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun görüşləri üç günü əhatə edəcək.

Mükafatlar uğrunda mübarizə aparan komandaların görüşləri eyni gündə və saatda baş tutacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXXV tur

17 may

20:30. “Qarabağ” – “Turan Tovuz”

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

18 may

17:00. “Sabah” – “Sumqayıt”

“Bank Respublika Arena”

17:00. “Səbail” – “Neftçi”

“ASCO Arena”

17:00. “Kəpəz” – “Zirə”

Tovuz şəhər stadionu,

19 may

16:00. “Qəbələ” – “Araz-Naxçıvan”

Qəbələ şəhər stadionu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.