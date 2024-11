XIV tura yekun vuruldu - Misli Premyer Liqası

Misli Premyer Liqasında XIV tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk qarşılaşmasında “Turan Tovuz” doğma meydanda “Sabah”ı qəbul edib. Tovuz şəhər stadionunda keçirilən görüş 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb.

Turun bağlanış matçında isə “Sumqayıt” Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda “Şamaxı” ilə üz-üzə gəlib. Oyun meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Bu nəticələrdən sonra “Turan Tovuz” turnir cədvəlində 27 xalla üçüncü, “Sabah” 19 xalla beşinci, “Sumqayıt” 16 xalla altıncı, “Şamaxı” isə 13 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, turun digər qarşılaşmalarında “Araz-Naxçıvan” “Kəpəz”ə 2:0, “Qarabağ” “Səbail”ə 3:0, “Neftçi” isə “Zirə”yə 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

