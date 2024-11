Metbuat.az xəbər verir ki, futbol üzrə İtaliya A Seriyasında XIII turun ilk oyunları baş tutub.

Günün ilk qarşılaşmasında "İnter" səfərdə "Verona"ya 5:0 hesabı ilə qalib gəlib. Mərkəzi oyunda isə "Milan" və "Yuventus" qolsuz heç-heçə edib.

Turnir cədvəlində "İnter" 28 xalla liderliyini davam etdirir. "Yuventus" 25 xalla 6-cı, "Milan" isə 19 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb.

Turun digər oyunları sabah keçiriləcək.

