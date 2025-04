Hərbi prokurorun böyük köməkçisi - Hərbi Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firad Əliyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun anası Nişanə Əliyeva vəfat edib.

Mərhumla bu gün saat 9-da Sumqayıt şəhərində, 20-ci məhəllədə vida mərasimi olacaq. Mərhum Samux qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

Allah rəhmət eləsin!

