Filippinin paytaxtı Manilada minə yaxın ev yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Filippin Xəbər Agentliyi (PNA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yanğın evlərdən birinin ikinci mərtəbəsində başlayıb və yaxınlıqdakı digər evləri əhatə edib.

Yanğınsöndürmə idarəsinin məlumatına görə, gecəqonduların olduğu yaşayış massivində 2000-ə yaxın ailə yaşayıb.

Yanğının söndürülməsinə 36 yanğınsöndürmə maşını, iki helikopter cəlb olunub. Ölənlər və yaralılar barədə məlumat verilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.