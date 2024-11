Bu qan qrupundan olanlar xərçəngə az tutulur

Hematologiyanın inkişaf tarixi bir əsrdən çox əvvələ gedib çıxır və onun əsas məqamı 1900-cü ildə Avstriya həkimi Karl Landtheiner tərəfindən qan qruplarının kəşfi olub.

Bu elmi nailiyyət tibb və transfuziologiyaya yanaşmanı həmişəlik dəyişib.

Hazırda elm adamları 35 müxtəlif qan qruplarını onların birləşmələrinin 300-dən çox variantı ilə müəyyən edirlər. Tədqiqatçılar müxtəlif qan qruplarının yaranmasının bəşəriyyətin müxtəlif həyat şəraitinə və həyat tərzinə təkamül yolu ilə uyğunlaşmasının nəticəsi olduğunu irəli sürürlər.

Metbuat.az cebheinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, qan qrupları ilə qədim insanların həyat tərzi arasında maraqlı bir əlaqə var. Birinci qrup ovçu-yığıcılara xas idi, ikinci qrup əkinçilərə daha çox yayılmışdı, üçüncü qrup isə Orta Asiyanın köçəri xalqları arasında üstünlük təşkil edirdi. Dördüncü qan qrupunun mənşəyi müasir elm üçün sirr olaraq qalır.

Hər bir qan qrupu müəyyən sağlamlıq xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilir. Birinci qrupun sahibləri allergik reaksiyalara daha çox meyllidirlər, lakin tez-tez uzunömürlü olurlar. İkinci qrupda olan insanların xərçəngə tutulma riski daha azdır, lakin qaraciyər problemi daha çox olur.

Üçüncü qan qrupu olan insanlarda koronavirus infeksiyasına qarşı həssaslıq daha azdır, lakin onlar xroniki yorğunluqdan daha çox əziyyət çəkirlər. Dördüncü qrupun sahibləri infarktlardan daha az ölüm nümayiş etdirirlər, lakin dayaq-hərəkət sistemi və ateroskleroz xəstəliklərinin inkişaf riski artır.

Həkim Aleksandr Myasnikov qeyd etdiyi kimi, qan qrupu mühüm genetik məlumatları ehtiva edir və müəyyən xəstəliklərə meyil göstərə bilər. Məsələn, birinci qrupa daha çox mədə xorası, ikinci qrupa mədə xərçəngi, üçüncü və dördüncü qrupa isə mədəaltı vəzi xəstəlikləri diaqnozu qoyulur.

