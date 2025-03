Azərbaycanda göz problemləri artıb - SƏBƏB

2024-cü ildə Səhiyyə Nazirliyi tabeliyindəki tibb müəssisələrinə oftalmoloji xidmətlərlə bağlı 138,5 min müraciət olub.

Bəs göz problemlərinin artması nə ilə əlaqədardır?

Oftalmoloq Kəmalə Mustafazadə Metbuat.az-a açıqlamasında göz problemlərinin artmasına səbəb olan faktorlardan danışıb.

Onun sözlərinə görə, ən çox rast gəlinən səbəblərdən biri uzun müddət ekranlara baxmaqdır:

“Kompüterlərdən və telefonlardan həddindən artıq istifadə edildikdə gözdə yorğunluq, qurugöz sindromu və uzaqgörmənin zəifləməsi yarana bilər. Yaşlanma da göz problemlərinin artmasının əsas səbəblərindən biridir. Yaş artdıqca gözün büllurunun elastikliyi azalır, bu da yaxın görmə zəifliyinə (presbyopiaya) səbəb olur. Eyni zamanda büllurun bulanması nəticəsində katarakta (mirvari suyu), torlu qişanın degenerasiyası kimi xəstəliklər yarana bilər”.

Həkim genetik faktorların da göz problemlərinin yaranmasında mühüm rol oynadığını bildirib:

“Ailədə göz xəstəlikləri və eynək qüsurları olan şəxslərdə uzaq görmənin zəifliyi (miyopiya), yaxın görmə zəifliyi (hipermetropiya), astiqmatizm və qlaukoma kimi xəstəliklərin yaranma riski daha yüksəkdir. Qlaukoma, yəni gözdaxili təzyiqin artması da görmə sinirini zədələyərək görmənin azalmasına səbəb ola bilər. Düzgün olmayan qidalanma da göz sağlamlığına təsir göstərir. A, C və E vitaminləri, həmçinin omeqa-3 yağ turşularının lazımi miqdarda qəbul olunmaması göz sağlamlığını zəiflədə bilər. Həmçinin göz gigiyenasına diqqət etməmək də göz problemlərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Məsələn, linzaların düzgün istifadə edilməməsi, gözlərin tez-tez ovuşdurulması və infeksion xəstəlikləri olan şəxslərlə təmasda olmaq bu problemlərin baş verməsinə gətirib çıxara bilər”.

K.Mustafazadə qeyd edib ki, bəzi xroniki xəstəliklər də görmədə zəiflik yarada bilər:

“Məsələn, şəkərli diabet (diabetik retinopatiya) və arterial hipertenziya (hipertensiv retinopatiya), göz damarlarını zədələyərək görmə itkilərinə səbəb ola bilər. Ayrıca, ultrabənövşəyi şüalar və mavi işıq uzun müddət gözə birbaşa təsir etdikdə mirvari suyu və makulyar degenerasiya kimi göz xəstəlikləri riskini artırır. Zərərli vərdişlər, siqaret çəkmək göz damarlarını zədələyərək müxtəlif göz xəstəliklərinə yol açar. Göz sağlamlığını qorumaq və problemlərinin qarşısını almaq üçün mütəmadi göz müayinəsindən keçmək, sağlam qidalanmaq, ekran qarşısında vaxt keçirmə müddətinə nəzarət etmək və düzgün həyat tərzi sürmək vacibdir. Göz travmaları və infeksiyalar da görmə itkisinə səbəb ola bilər. Göz yaralanmaları və infeksiyalar qalıcı görmə itkisinə gətirib çıxara bilər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

