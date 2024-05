Son günlər də ölkə ərazisində soyuq atmosfer kütlələrinin daxil olması nəticəsində ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, bölgələrdə və əksər rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.

Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.