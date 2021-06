Bağırsaqların normal fəaliyyəti insan sağlamlığında mühüm rol oynayır.

Bağırsaqlar pis işləyəndə ziyanlı maddələr vaxtında xaric olunmur və yenidən bədənə sovrularaq zəhərlənməyə səbəb olur.

Deməsəm Olmaz youtube kanalı bağırsaqları təbii şəkildə təmizləmək üçün istifadə olunan bəzi təbii vasitələrdən bəhs edən maarifləndirici video hazırlayıb.

Metbuat.az həmin videonu təqdim edir:

