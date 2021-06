Samux rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gəncə şəhərində diş həkimi işləyən 1985-ci il təvəllüdlü Abbasov Loğman Əliş oğlu dünyasını dəyişib.

İlkin məlumata əsasən, mərhum idarə etdiyi "Mercedes" markalı avtomobildə ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Bundan sonra isə avtomobil idarəetməni itirib və hasara çırpılıb.

Hadisə yerinə Samux rayon Dövlət Yol Polisi əməkdaşları cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır.

BAKU.WS

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.