“Brüssel səfərinin ardından Azərbaycana səfər edəcəyik. Əvvəlcə Füzuliya oradan İlham Əliyev qardaşımla Şuşaya gedəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti belə açıqlama verib. O bildirib ki, Şuşada iki ölkə arasında irimiqyaslı müqavilələr imzalanacaq.Ərdoğan prezident İlham Əliyevlə Bakıda keçiriləcək Türkiyə-Uels qarşılaşmasını izləyəcəyini ifadə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.