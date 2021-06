Tesla öz sığorta xidmətini TƏKLİF EDƏCƏK

Tesla öz sığorta xidmətini təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata əsasən Tesla avtomobili, insanın avtomobili necə idarə etdiyini müşahidə edərək, sığortanın qiymətini müstəqil olaraq təyin edəcəkdir.



Bu zaman alqoritmlər sürətlənmə və yavaşlamanın intensivliyini, qəzaların tezliyini, həmçinin yolda davranışla əlaqəli potensial təhlükəli vəziyyətləri hesablayacaqdır. Üstəlik Tesla-nın bort sensorları kilidlənməyə qarşı əyləc sisteminin nə qədər işə salındığı, avtomobil sahibinin gündə neçə kilometr sürdüyü, avtopilotun nə qədər açıldığı və söndüyü və əməliyyatın digər xüsusiyyətləri barədə məlumatları təhlil etməyə başlayacaq.

Təhlükəsizlik Reytinq sisteminin məlumatına görə, Tesla-nın sığorta şöbəsi 2019-cu ildən artıq bu məqsədlə mövcud qurumlarla əməkdaşlığa başlayıb.

"İnsure MyTesla" proqramı hazırda yalnız Kaliforniyada fəaliyyət göstərir, lakin şirkət əhatə dairəsini yaxın illərdə genişləndirməyi planlaşdırır. Şirkətin CEO-su Elon Musk bildirib ki, Tesla-nın sığorta xidməti digər sığorta şirkətlərinin qiymətindən xeyli aşağı olacağdır.

