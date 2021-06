ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Rusiya ilə əməkdaşlıq barədə danışarkə ölkələri qarışdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Ağ Evin rəsmi saytında qeyd edilib. Belə ki, Bayden Liviya barəsində danışarkən Suriyanı nəzərdə tutub.

“Ümid edirəm ki, biz Rusiya ilə məsələn, Liviyada əməkdaşlıq edə biləcəyik”, - deyə prezident G7 sammitində çıxışı zamanı bildirib.

