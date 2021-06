Bakı-Sumqayıt yolunda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı istiqamətində hərəkət edən “Hyundai” markalı avtomobil aşıb. Xəsarət alanlar barədə hələlik məlumat olmasa da, avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.