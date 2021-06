​Kapital Bank-dan Silahlı Qüvvələr Gününə özəl kampaniya

Kapital Bank 26 iyun – Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə 30 iyun tarixinədək güzəştli kredit kampaniyası təqdim edir.

Kampaniya müddətində Kapital Bank-a müraciət edən hərbçilər və güc strukturu əməkdaşları əmək haqqının 20 mislinədək kredit əldə edə bilərlər.



Krediti maksimum 20 000 manat məbləğində olmaqla 2% endirimlə almaq mümkündür. Əmək haqqını istənilən bankdan alan hərbçi və ya güc strukturlarının əməkdaşları nağd pul kreditini maksimum 48 ayadək ala bilərlər. Şərtlərə əsasən kredit götürənlərə BirKart hədiyyə olunur.

Nağd pul kreditinin illik faiz dərəcəsi 19%-dən başlayır. Kredit üçün Kapital Bank-ın filiallarına yaxınlaşmaq, 8196 qısa nömrəsinə 1 yazıb göndərmək və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət etmək kifayətdir.

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holdinq-a daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi – 103 filialı və 20 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün www.kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

