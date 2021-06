Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Azər Qocayev işğaldan azad olunmuş ərazilərə icazəli səfər edən işçisini vəzifəsindən azad edib.

Metbuat.az Manşet.az-a istinadən xəbər verir ki, A.Qocayevin əmri ilə Çıraq kənd icra nümayəndəsinin müavini Xudaquliyev Elnur Əvəz oğlu vəzifəsindən azad olunub. Onun işdən çıxarılmasına səbəb erməni işğalından azad edilən ərazilərə səfər etməsi olub.

