Qazi adından istifadə edildiyi deyilən şəxsdən açıqlama: “Daşaltıda yaralanmışam”

Son günlər sosial şəbəkələrdə və xəbər saytlarında qazi adından istifadə edilməsi ilə gündəmə gələn Elvin Zeynalov açıqlama verib. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, Oxu.az-a açıqlama verib. E.Zeynalov onun haqqında saxta Qarabağ qazisi olması barədə səsləndirilən fikirlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. “Vətən müharibəsi başlayan zaman 2020-ci ilin oktyabrın 5-də könüllü olaraq döyüşlərə qatılmışam. Mən tank komandiri, manga komandiri olmuşam, Füzuli, Cəbrayıl və Şuşa istiqamətlərində döyüşlərdə olmuşam”. E.Zeynalov qeyd edib ki, Daşaltı istiqamətlərində yaralanıb: “Nəticədə kəllə-beyin travması almışam. Səhiyyə Nazirliyinin 1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında da müalicə almışam. Məndə Hərbi Həkim Komisiyyasının qərarı var ki, Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə travma almışam”. O döyüşlərdə iştirak etməsi barədə sənədləri təqdim edib.



