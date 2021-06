Rusiya məsləhətləşmələr üçün geri çağırdığı Vaşinqton səfiri Anatoli Antonovu vəzifəsinin icrası üçün ABŞ-a göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” məlumat yayıb.

Səfir Moskvadakı Şeremetyevo hava limanından yola salınıb.

Qeyd edək ki, səfirlərin öz vəzifə yerlərinə qayıtması ilə bağlı razılaşma Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Co Baydenin görüşündə əldə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.