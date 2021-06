ABŞ-ın Nyu-York şəhərində silahlı şəxs azyaşlıların gözü qarşısında təqib etdiyi şəxsə atəş açaraq onu ağır yaralayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisənin görüntüsü ərazidə olan mağazalardan birinin təhlükəsizlik kamerası tərəfindən qeydə alınıb.

Hücuma məruz qalan şəxs atəşdən yayınmağa cəhd etsə də, silahlı şəxs ona yerdə də atəş açmağa davam edib.

Hazırda hadisəni törədən şəxsin axtarışları aparılır.

