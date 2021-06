Baqdasaryandan etiraf: “Sərxoş erməni hərbçilər Azərbaycan mövqelərini atəşə tuturdu” - VİDEO

Erməni jurnalist və bloqer Roman Baqdasaryan Qarabağda 44 günlük müharibəyə qədər olan dövrdə erməni əsgərlərin spirtli içki və narkotik vasitələrin təsiri altında Azərbaycan ordusunun mövqelərinə atəş açmasından danışıb.

Sosial şəbəkənin Ermənistan seqmentində yayılan videoda erməni bloger atəşkəsin ilk olaraq ermənilər tərəfindən pozulduğunu etiraf edib.

O, qeyd edib ki, erməni hərbçilər içki və narkotik vasitələrin təsiri altında Azərbaycan mövqelərinə atəş açıb və Azərbaycan ordusu da buna cavab atəşi ilə reaksiya göstərib. Nəticədə bir çox erməni əsgəri öldürülüb.

