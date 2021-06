Hakimiyyətin sifariş etdiyi “exit-poll”un nəticələrinə görə, Paşinyanın partiyası böyük üstünlüklə qabaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Vətəndaş həmrəyliyi"nin 50.2% , Koçaryanın blokunun 15.7% , “Şərəfim var”ın 8.4% səs topladığı bildirilir.



Robert Koçaryan özü minimum 25% səs gözlədiyini deyib və Serj Sarqsyanın “Şərəfim var” bloku ilə koalisiya variantını istisna etməyib.

