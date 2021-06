Ermənistan Baş Qərargahının keçmiş rəisi, general-polkovnik Onik Qasparyan ordunu Robert Köçəryana dəstək verməyə çağırıb.

Metbuat.az redaktor.az-a istinadən xəbər verir ki, O.Qasparyan bununla bağlı müraciət yayımlayıb. O qeyd edib ki, ordu Robert Köçəryana və mövcud hakimiyyətə qarşı mübarizə aparan qüvvələrə dəstək olmalıdır:

"Əminəm ki, bu vəziyyətdə Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryana və mövcud hakimiyyətə qarşı mübarizə aparan bütün sağlam qüvvələrə dəstək olmalıyıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.