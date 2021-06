Ötən gün Ermənistanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilib.

“Vətəndaş müqaviləsi” partiyası növbədənkənar parlament seçkilərində qalib gəlib. O, seçicilərin 53,92 faizinin etimadını qazanıb. Robert Koçaryanın rəhbərlik etdiyi “Ermənistan” bloku isə 21,04 faiz səslə ikinci olub.

Bəs Ermənistan sülh sazişinə gedərsə, Azərbaycan bu ölkənin səmimiliyinə nə dərəcədə inana bilər?

Metbuat.az bu barədə maraqlı müzakirədən hissəni təqdim edir:

