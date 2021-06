"Zirə" klubundan ayrılan futbolçu Şəhriyar Rəhimovun yeni klubu bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarımmüdafiəçi karyerasını "Səbail"də davam etdirəcək.

"Dənizçilər" Rəhimovla 1 illik müqavilə imzalayacaq. "Səbail" qapıçısı Nikolas Hagenlə də anlaşmağa çox yaxındır. Hazırda ölkəsində olan qvatemalalı qapıçı hansısa problem çıxmayacağı təqdirdə, 2021/2022 mövsümündə də paytaxt klubunun formasını geyinəcək.

