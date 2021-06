Berlində Liviya üzrə növbəti toplantı başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıda türkiyəli nümayəndələr də iştirak edir. Liviyanın Baş naziri Əbdülhəmid Dibeybe bildirib ki, ölkənin bəzi bölgələrindən hələ də gərginlik var və bu gərginlik aradan qaldırılmalıdır.

Qeyd edək ki, bu Berlində keçirilən Liviya üzrə ikinci toplantıdır.

