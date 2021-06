Dünya futbol tarixində Kriştiano Ronaldo yeni bir rekord təkrarlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun Portuqaliya yığmasındakı qol sayı 109-a çatıb. Ronaldo AVRO-2020-nin Fransa ilə matçındakı dublla imza atıb. O, qol sayına görə, dünya rekordçusu iranlı Əli Daeiyə çatıb.

Ronaldo daha bir qol vursa, mütləq rekordçu olacaq.

