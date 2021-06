Qaxda su sexində partlayış olub, bir nəfər ölüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Qax rayonu ərazisində yerləşən su sexlərinin birində baş verib. Partlayış zamanı sexdə nəzarətci işləyən Qax rayon sakini Aydın Şabanov hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla baglı araşdırma aparılır.

