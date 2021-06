Düşənbədə Tacikistan prezidenti İmamali Rahman və Qırğızıstanın dövlət başçısı Sadır Çaparov arasında görüş olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iki ölkə sərhədində aprel ayında yaşanan toqquşmadan sonra dövlət başçılarının ilk üzbəüz görüşüdür.

Tacikistan prezidenti görüşə böyük önəm verdiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.