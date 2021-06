Almaniyanın Əfqanıstandakı son hərbçiləri də geri çağrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilib ki, Almaniyanın 2001-ci ildə başlayan Əfqanıstanla bağlı missiyası başa çatıb. Missiyada 150 mindən alman hərbçi iştirak edib.

Qeyd edək ki, bu ilin sonuna qədər NATO qüvvələri Əfqanıstandan çıxacaq.

