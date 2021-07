Qarabağdakı döyüşlər zamanı ölən daha 2 erməni hərbçinin cəsədlərinin qalıqları qarşı tərəfə təhvil verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Armeniya” məlumat yayıb.

Meyitlər, Hadrut, Cəbrayıl, Füzuli rayonları ərazisində aparılan axtarışlar zamanı aşkarlanıb. Bildirilir ki, ölən hərbçilərin şəxsiyyəti məhkəmə-tibbi ekspertizasından sonra müəyyənləşdiriləcək.

Bununla da indiyədək tapılan erməni hərbçilərinin meyitlərinin sayı 1 590-a çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.