“Ukrayna hökuməti hələ Belarusdan sərhədlərin bağlanması ilə bağlı rəsmi məktub almayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Oleq Nikolenko bildirib.

Onun sözlərinə görə, belə addımdan ilk növbədə Belarus xalqı əziyyət çəkəcək:

Qeyd edək ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko sərhəd qoşunlarına Ukraynadan çox sayda silah gəldiyinə görə bu ölkə ilə sərhədi tamamilə bağlamağı tapşırıb.



