İranın bəzi şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayişçilər elektrik enerjisi kəsintilərinə etiraz edir. Nümayişçilər Yol və şəhərsalma naziri Muhammed İslaminin istefasını tələb edib.

Qeyd edək ki, istilər səbəbilə İranda elektrik enerjisi fasilələri 6 saat çatır. Hökumət böhranın daha da dərinləşməməsi üçün belə addım atıb.

