İraqın cənubundakı Zikar vilayətində koronavirus xəstələrinin yerləşdirildiyi xəstəxanada baş verən yanğında ölənlərin sayı 92-yə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraqın rəsmi xəbər agentliyi məlumat yayıb.

Daha əvvəl ölənlərin sayı 64, yaralıların sayı 50 olaraq bildirilmişdi.

