Hazırda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər sahəsində vəziyyət sabitdir.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib.

"Əməliyyat şəraiti Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin nəzarəti altındadır", - məlumatda qeyd olunub.

