Sakit okeanında yerləşən Vanuatu Respublikasında rixter cədvəli üzrə 7,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanların episentri yerin 84 kilometr dərinliyində yerləşib. Yerli dairələr sunami xəbərdarlığı edib.

Qeyd edək ki, dünyanın ən xoşbəxt insanlarının yaşadığı ölkəsi kimi elan edilən Vanuatu, 84 adadan ibarətdir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

