I MDB Oyunlarında ölkəmizi təmsil edəcək idmançılar müəyyənləşib

4-11 sentyabr 2021-ci il tarixində I MDB Oyunlarında (Kazan şəhəri) iştirak edəcək Azərbaycan idmançıların siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az həmin siyahını təqdim edir:

Badminton

1. Amrı Xadafı

2. Dvi Panqestu

3. Aqil Qəbilov

4. Rəvan Niftəliyev

5. Nigar Əliyeva

6. Era Maftuha

7. Mədinə Nağıyeva

8. Həcər Nuriyeva

Basketbol (3x3)

1. Cəbrayıl Əkbərov

2. Endər Poladxanlı

3. Elşad Şirzadov

4. Mert İlhan

Boks

1. İbrahim Zeynalov

2. Ramal Yolçuyev

3. Tağı Nəsibov

4. Məhəmmədəli Qasımzadə

5. Ziya Həsənov

6. Aysu İsmayılova

7. Liliya Platova

8. Qızbəs İsgəndər

9. Emili Rzayeva

Cüdo

1. Rövşən Əliyev

2. Yaşar Nəcəfov

3. Elçin Hüseynov

4. Nurlan Osmanov

5. Nərmin Əmirli

6. Murad Fətiyev

7. Zelim Tckaev

8. Adil Kərimli

9. Camal Feyziyev

10. Əhməd Yusifov

11. Ramilə Əliyeva

12. Şəfəq Həmidova

13. Zeynəb Məmmədova

14. Səbinə Əliyeva

15. Diana Şoranova

16. Südabə Ağayeva

Futzal

1. Xəzər Ağalizadə

2. Nurlan Məmmədov

3. Fərid Mikayılov

4. Məhəmməd Abbasov

5. Fariz Mehraliyev

6. Əli Mahmudov

7. Mirzə Əmirov

8. Şaiq Vəlizadə

9. Asiman Yusubov

10. Şahmar Cəfərli

11. Fuad Məmədzadə

12. Elgün Rzayev

13. Azər Fərmanov

Stolüstü tennis

1. Emin Məmmədov

2. Kənan Pənahov

3. İbrahim Ansari

4. Adil Əhmədzadə

5. Nəzakət Qarayeva

6. Ləman Abdulhəmidova

7. Mərziyyə Nurmətova

8. Aylin Əsgərova

Stend və güllə atıcılığı

1. Xanna Əliyeva

2. Ramiz Xəlilov

Karate

1. Nağı Mehdiyev

2. Şahin Xudaverdiyev

3. Mais Mədətov

4. Əminağa Quliyev

5. Sultan Hüseynov

6. Hüseyn Məmmədli

7. Nuran Rzazadə

8. Tale Yaqubov

9. Fərid Ağayev

10. Abbas Dadaşov

11. Hüseyn Hüseynzadə

12. Musa Sarızadə

13. Osman Osmanlı

14. Ceyhun İsmayılov

15. Həsənəli Həsənov

16. İnci Əzizova

17. Mədinə Sadıxova

18. Renata Ərəbli

19. Səma İmanzadə

20. Zəhra Əliverdiyeva

21 Alika Semixova

22. Samirə Babayeva

23. Emiliya Mitlinova

Kəmər güləşi

1. Məhərrəm Eyvazov

2. Nahid Vəliyev

3. Sənubər Nəbiyeva

4. Aytəkin Paşazadə

Köreş

1. Fərhad Ocaqverdiyev

2. Həsən Ağazadə

3. Əlisəftər Məmmədli

4. Elvar Nəhmətzadə

5. Camal Feyziyev

Qadın güləşi

1. Şəhanə Nəzərova

2. Tatyana Varansova

3. Yasəmən Məcidli

4. Jalə Əliyeva

5. Birgül Soltanova

6. Ceyla Nağızadə

Sambo

1. Nicat Məmmədli

2. Elvin Bağırov

3. Kamran Qasımov

4. Ağani Məmmədov

5. Adil Adilzadə

6. Rəsul Aydəmirov

7. Toğrul Salmanov

Sərbəst güləş

1. Əliabbas Rzazadə

2. Tural Hüseynov

3. Sabir Cəfərov

4. Cəbrayıl Hacıyev

5. Əşrəf Aşurlu

6. Abubakr Abakarov

7. Osman Nurməhəmmədov

8. İslam İlyasov

9. Aydın Əhmədov

10. Turan Bayramov

Yunan-Roma güləşi

1. Elmir Əliyev

2. Nihat Məmmədli

3. Ziya Babaşov

4. Həsrət Cəfərov

5. Xasay Həsənli

6. Elcan Məmmədov

7. Murad Əhmədiyev

8. Laçın Vəliyev

9. Sərxan Məmmədov

Muaytay (Tayboks)

1. Leyanna Mari Sayer

2. Musa Nuruzadə

3. Əli Əliyev

4. Məhər Əsədzadə

5. Rəvan Ağazadə

6. Məmməd Əmrəliyev

