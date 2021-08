Prezident hərbiçilərlə bağlı Sərəncam imzaladı - SON DƏQİQƏ

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Əliyev Malik Vəli oğlu – polkovnik-leytenant

İmanov Nizami Azadxan oğlu – polkovnik-leytenant

Fərəcov Elşən Fərəc oğlu – mayor

Quluyev Yaşar Məhər oğlu – mayor

Əliyev Məhərrəm Valeh oğlu – kapitan

“İgidliyə görə” medalı ilə

Həmidov Elşad Belal oğlu – tibb xidməti general-mayoru

Məmmədov Mübariz Hacıbaba oğlu – polkovnik

Namazova Səidə Oqtay qızı – polkovnik

Atakişiyev Əbülfəz Atakişi oğlu – polkovnik-leytenant

Şahmurov İlkin Gülverdi oğlu – polkovnik-leytenant

Əsgərov Vasif Asif oğlu – mayor

Əzizov Vüqar Əzizxan oğlu – mayor

Nəzərov Altun Səfalı oğlu – mayor

Mahalov Orxan Xalis oğlu – kapitan

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Mirzəyev Əli Əbdüləli oğlu – polkovnik

Nəzirov Vaqif Cəlal oğlu – polkovnik

Məmmədov Elşən Nazim oğlu – polkovnik-leytenant

Zeynalov Elsevər Elçin oğlu – polkovnik-leytenant

Cabbarova Nigar Sahib qızı – mayor

Həsənov Elmir Yadigar oğlu – mayor

Hüseynov Ramil Vaqif oğlu – mayor

Xələfov Azər Tahir oğlu – mayor

Qasımov Laçın Həsrət oğlu – mayor

Qocayev Pərviz Akif oğlu – mayor

Məmmədov Nahid Arif oğlu – mayor

Sultanov Fəxrəddin Fərhad oğlu – mayor

Tağıyev Səyyat Məhərrəm oğlu – mayor

Zalov Dəmir Bəhram oğlu – mayor

Allahverdi Tural Edilxan oğlu – tibb xidməti mayoru

Alıyev Şükür Eyvaz oğlu – kapitan

Babaşov Samid Həqiqət oğlu – kapitan

Əliyev Məmməd Fəxrəddin oğlu – kapitan

Əmirov Esmir Azər oğlu – kapitan

Ələkbərov İsabala İntiqam oğlu – baş leytenant

Əliyeva Lalə Akif qızı – baş leytenant

Gülməmmədov Faiq Vahid oğlu – baş leytenant

Həsənli Xaqani Füzuli oğlu – baş leytenant

Məlikov Emin Arif oğlu – baş leytenant

Məmmədov Rasim Alik oğlu – baş leytenant

Seyidov Musa Xanlar oğlu – baş leytenant

Tahirov Tahir Kamil oğlu – baş leytenant

Cəlilov Rövşən Hamlet oğlu – gizir

Əliyev Vüqar Əkrəm oğlu – gizir.

