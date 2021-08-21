Prezident hərbiçilərlə bağlı Sərəncam imzaladı - SON DƏQİQƏ

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Əliyev Malik Vəli oğlu – polkovnik-leytenant
İmanov Nizami Azadxan oğlu – polkovnik-leytenant
Fərəcov Elşən Fərəc oğlu – mayor
Quluyev Yaşar Məhər oğlu – mayor
Əliyev Məhərrəm Valeh oğlu – kapitan
“İgidliyə görə” medalı ilə
Həmidov Elşad Belal oğlu – tibb xidməti general-mayoru
Məmmədov Mübariz Hacıbaba oğlu – polkovnik
Namazova Səidə Oqtay qızı – polkovnik
Atakişiyev Əbülfəz Atakişi oğlu – polkovnik-leytenant
Şahmurov İlkin Gülverdi oğlu – polkovnik-leytenant
Əsgərov Vasif Asif oğlu – mayor
Əzizov Vüqar Əzizxan oğlu – mayor
Nəzərov Altun Səfalı oğlu – mayor
Mahalov Orxan Xalis oğlu – kapitan
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Mirzəyev Əli Əbdüləli oğlu – polkovnik
Nəzirov Vaqif Cəlal oğlu – polkovnik
Məmmədov Elşən Nazim oğlu – polkovnik-leytenant
Zeynalov Elsevər Elçin oğlu – polkovnik-leytenant
Cabbarova Nigar Sahib qızı – mayor
Həsənov Elmir Yadigar oğlu – mayor
Hüseynov Ramil Vaqif oğlu – mayor
Xələfov Azər Tahir oğlu – mayor
Qasımov Laçın Həsrət oğlu – mayor
Qocayev Pərviz Akif oğlu – mayor
Məmmədov Nahid Arif oğlu – mayor
Sultanov Fəxrəddin Fərhad oğlu – mayor
Tağıyev Səyyat Məhərrəm oğlu – mayor
Zalov Dəmir Bəhram oğlu – mayor
Allahverdi Tural Edilxan oğlu – tibb xidməti mayoru
Alıyev Şükür Eyvaz oğlu – kapitan
Babaşov Samid Həqiqət oğlu – kapitan
Əliyev Məmməd Fəxrəddin oğlu – kapitan
Əmirov Esmir Azər oğlu – kapitan
Ələkbərov İsabala İntiqam oğlu – baş leytenant
Əliyeva Lalə Akif qızı – baş leytenant
Gülməmmədov Faiq Vahid oğlu – baş leytenant
Həsənli Xaqani Füzuli oğlu – baş leytenant
Məlikov Emin Arif oğlu – baş leytenant
Məmmədov Rasim Alik oğlu – baş leytenant
Seyidov Musa Xanlar oğlu – baş leytenant
Tahirov Tahir Kamil oğlu – baş leytenant
Cəlilov Rövşən Hamlet oğlu – gizir
Əliyev Vüqar Əkrəm oğlu – gizir.