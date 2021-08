Pakistanın Əfqanıstanla sərhəddə yerləşən Hayber-Paxtunxva əyalətindəki nəzarət məntəqəsinə hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, terrorçular hərbçiləri atəşə tutub. Hücum Əfqanıstan ərazisindən edilib. Şiddətli toqquşma zamanı bir pakistanlı hərbçi həlak olub. 1 terrorçu məhv edilib. 3 silahlı isə yaralanıb. Hücumu həyata keçirən terrorçuların hansı qruplaşmanın üzvü olduğu məlum deyil.

Anar Türkeş / Metbuat.az

