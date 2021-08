Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Qax rayon təşkilatının sədri Nizami Əhmədov vəfat edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, N.Əhmədov 71 yaşında dünyasını dəyişib.



Qeyd edək ki, Nizami Nəzir oğlu Əhmədov 1950-ci ildə anadan olub. O, partiyanın Qax rayon təşkilatının V-IX konfranslarında sədr seçilib.

