Mikayıl Cabbarov İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşdü

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşümüz əməkdaşlıq istiqamətlərinin faydalı müzakirəsi şəraitində keçdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

"Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nazirliyin işində yaxından iştirakı, qərarların qəbulunda ictimai rəyin nəzərə alınması, aşkarlıq və şəffaflıq prinsipləri tərəfdaşlığımızın əsasını təşkil edəcək. İctimai Şuranın üzvlərinə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram", - deyə nazir vurğulayıb.

