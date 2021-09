"15 sentyabr 1918-ci ildə Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam Ordusunun Bakını işğaldan azad etməsi Azərbaycan və Türkiyənin tarixə dayanan qardaşlığını, birliyini, çətin gündə dəstəyini əks etdirən özəl bir gündür".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov tvitter hesabında yazıb.

Nazir şəhidləri dərin hörmətlə andıqlarını da qeyd edib.

