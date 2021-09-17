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Konfrans Liqası: İlk həftə başa çatdı

Konfrans Liqası:
11:17 17 Sentyabr 2021
105 İdman
Gülər Seymurqızı
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UEFA Konfrans Liqasında ilk həftə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunların ilk həftəsində nəticələr belədir:

HJK Helsinki (Finlandiya) - LASK (Avstraliya): 0-2

Flora (Estoniya) - Gent (Belçika): 0-1

Slavia Prag (Çexiya) - Union Berlin (Almaniya): 3-1

Lincoln Red Imps (Cəbəllütariq) - PAOK (Yunanıstan): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3

Mura (Slovenya) - Vitesse (Hollandiya): 0-2

Rennes (Fransa) - Tottenham (İngiltərə): 2-2

Kairat (Qazaxıstan) - Omonoia (Kipr): 0-0

Qarabağ (Azərbaycan) - Basel (İsveçrə): 0-0

Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Serbiya): 0-2

Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bolqarıstan): 5-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Zorya (Ukrayna): 3-1

Jablonec (Çexiya) - CFR Cluj (Rumıniya): 1-0

Randers (Danimarka) - AZ Alkmaar (Hollandiya): 2-2

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metbuat.az

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