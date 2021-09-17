Konfrans Liqası: İlk həftə başa çatdı

UEFA Konfrans Liqasında ilk həftə başa çatıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, oyunların ilk həftəsində nəticələr belədir:
HJK Helsinki (Finlandiya) - LASK (Avstraliya): 0-2
Flora (Estoniya) - Gent (Belçika): 0-1
Slavia Prag (Çexiya) - Union Berlin (Almaniya): 3-1
Lincoln Red Imps (Cəbəllütariq) - PAOK (Yunanıstan): 0-2
Slovan Bratislava (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3
Mura (Slovenya) - Vitesse (Hollandiya): 0-2
Rennes (Fransa) - Tottenham (İngiltərə): 2-2
Kairat (Qazaxıstan) - Omonoia (Kipr): 0-0
Qarabağ (Azərbaycan) - Basel (İsveçrə): 0-0
Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Serbiya): 0-2
Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bolqarıstan): 5-1
Bodo/Glimt (Norveç) - Zorya (Ukrayna): 3-1
Jablonec (Çexiya) - CFR Cluj (Rumıniya): 1-0
Randers (Danimarka) - AZ Alkmaar (Hollandiya): 2-2